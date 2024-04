Dat was lang wachten: Thibau Nys laat eindelijk nog eens van zich horen

Sinds het WK veldrijden begin februari reed Thibau Nys geen enkele koers meer. Volgende week staat hij eindelijk weer aan de start.

Al het hele voorjaar is er geen spoor van Thibau Nys. Terwijl hij vorig jaar nog Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic en de Classic Brugge-De Panne reed, was er tot nog toe geen spoor van de jonge Nys.

Hij dook op in Spanje tijdens een training met Evenepoel en Van der Poel, maar koersen reed Nys niet. Komende dinsdag is het dan toch zover, Nys staat dan aan de start van de Ronde van Romandië.

In die rittenwedstrijd in Zwitserland deed Nys het vorig jaar goed. In de tweede rit werd hij nipt geklopt door de Brit Ethan Vernon. In de slotrit sprintte Nys ook nog naar de elfde plaats.

Programma Thibau Nys

Na de Ronde van Romandië staan er nog heel wat wedstrijden op het programma van Nys, al hoort de Giro daar niet bij. Op 1 mei wordt Nys aan de start verwacht van Eschborn-Frankfurt, een eendagswedstrijd in Duitsland.

Daarna volgen ook nog de Ronde van Hongarije (8 tot 12 mei), de Ronde van Noorwegen (23 tot 26 mei) en de Baloise Belgium Tour (12 tot 16 juni). Een goedgevuld programma dus.