Geheime wapen Van der Poel in Parijs-Roubaix onthult: "Zoals Tom Boonen het deed"

Mathieu van der Poel won dit jaar voor de tweede keer op rij Parijs-Roubaix. Nadien was er vooral veel te doen over de handen van de wereldkampioen.

Met een solo van net geen 60 kilometer en een voorsprong van drie minuten won Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix met overmacht. De wereldkampioen verbaasde niet alleen tijdens de koers, maar ook erna.

De vriendin van Mathieu van der Poel vroeg zich zelfs af of de wereldkampioen bovenmenselijk was. Op de handen van Van der Poel was geen schrammetje of blaar te zien, hij ging de ochtend na Parijs-Roubaix ook gewoon golfen.

Twee geheimen Van der Poel in Parijs-Roubaix

Wat is nu zijn geheim? Goede vriend en trainingsmakker Niels Verdijck deed het uit de doeken. "Het is eigenlijk heel gemakkelijk", zegt hij bij Café Koers. "Ten eerste zonder handschoenen rijden, omdat je dan geen wrijving hebt."

"En dan zoals Tom Boonen eigenlijk vroeger deed. In plaats van bovenaan op het stuur met dubbel stuurlint te rijden, dat onderaan doen, in de beugel. Daarom reed hij ook op iedere kasseistrook in de beugel."

"Met een dubbel stuurlint klem je het stuur al automatisch minder hard en dat zorgt er dus voor dat hij geen blaren had achteraf. Zo simpel is het dus", zei Verdijck.