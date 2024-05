Om schrik van te krijgen: UAE Team Emirates onthult hoe Pogacar de dubbel wil pakken

Nog één bergetappe en afsluitende rit in Rome overleven en Tadej Pogacar heeft de overwinning in de Giro op zak. Toch zit ook al de Tour in het achterhoofd.

Met al vijfritzeges is Tadej Pogacar de dominantste renner in de Giro. De Sloveen heeft een voorsprong van bijna acht minuten op zijn eerste achtervolgers. Pogacar moet dus al een stevige inzinking krijgen om de Giro nog te verliezen. Toch speelt de Tour al in het achterhoofd. Tussen het einde van de Giro en de start van de Tour zitten amper 35 dagen. Voor Pogacar een stevige uitdaging om zijn vorm in aanloop naar de Tour hoog te houden. Pogacar op stage voor de Tour De Sloveen zal eerst een week rust nemen. "Normaal gezien gaat Tadej ruim drie weken op hoogte trainen op Isola 2000", zegt Mauro Gianetti, CEO van UAE Team Emirates, bij Het Nieuwsblad. Isola 2000 is ook de aankomstplaats van de 19de etappe in de Tour. "Zoals in alle koersen zal Tadej opnieuw favoriet zijn", stelt Gianetti over de Tour. "Alleen zal het niveau in deze Tour het hoogste zijn dat we in jaren gezien hebben." Onder meer Roglic, Evenepoel en wellicht Vingegaard zullen aan de start staan. "Van Vingegaard verwachten we dat hij net genoeg tijd heeft om 100 procent fit aan de start te staan. Wij hopen op het gevecht dat iedereen wil zien", stelt Gianetti nog. De voorbije twee jaar verloor Pogacar telkens van Vingegaard.