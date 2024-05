Manager van Tadej Pogacar komt nu al met straf plan voor 2025 en nabije toekomst

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

We hebben het laatste nog niet gezien van Tadej Pogacar. Dat laat zijn manager Alex Carera weten daags na de Girozege van zijn renner.

Het lijstje met overwinningen van Tadej Pogacar werd zondag aangevuld met de eindzege in de Giro d’Italia. De Sloveen voegde er meteen ook zes etappezeges aan toe, goed meteen voor de evenaring van het record van Eddy Merckx.

En het verhaal van Pogacar is bijlange nog niet geschreven. Volgens zijn manager Alex Carera wil hij nog heel wat zaken op zijn palmares schrijven.

“Het is ook een motivatie voor Tadej om alle belangrijke wedstrijden op de UCI-kalender te winnen. Hij wil zoveel mogelijk verschillende wedstrijden winnen”, vertelt Carera aan CyclingUptoDate.

De Tour de France won Pogacar al in 2020 en 2021, nu is ook de Giro al afgevinkt. Van de drie grote rondes moet hij enkel nog de Vuelta op zijn naam weten te schrijven. “Volgend jaar doet hij misschien mee aan de dubbel Tour-Vuelta”, weet Carera nu al te vertellen.

Maar in de toekomst staat er nog meer op het programma. Ook de vijf Monumenten binnenhalen is zijn doelstelling. Nu geeft hij al drie keer de Ronde van Lombardije gewonnen, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en één keer de Ronde van Vlaanderen.

Blijven nog Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix over. Milaan-Sanremo reed hij al in de top drie, de hel van het Noorden wordt andere koek. “In het tweede deel van zijn carrière zal hij zich ook concentreren op Parijs-Roubaix”, is Carera heel erg duidelijk.