Renaat Schotte trekt opvallende conclusie na Giro: "In gaten houden voor Parijs-Roubaix"

Een groot spektakelstuk werd de Giro d'Italia niet. Daarvoor was de dominantie van Tadej Pogacar veel te groot.

Geen mens ter wereld die dacht dat iemand anders dan Tadej Pogacar dit jaar de Giro d’Italia zou winnen. Enkel pech of ziekte leek de Sloveen van de eindoverwinning te kunnen houden.

De puntentrui werd dan weer minder spannend dan verwacht, al had ook de terugzetting van Tim Merlier in één van de sprintetappes daarmee te maken.

Uiteindelijk was Jonathan Milan al voor de slotetappe zeker van de eindwinst in het sprintersklassement, al riskeerde hij in de slotetappe wel een diskwalificatie om enkele kilometers achter de volgwagen te rijden om terug te keren na pech.

Rooskleurige toekomst

Voor Renaat Schotte is staat Milan een trapje hoger bij de sprinters. “Ongetwijfeld. Wanneer je een grote ronde op punten wint, is dat een mijlpaal. Winnen in Rome zou het afgemaakt hebben, maar dat was voor Tim Merlier. En zeker niet onverdiend”, klinkt het bij Sporza.

Schotte verwacht de komende jaren wel iets van Milan. “Jonathan Milan moeten we zeker in de gaten houden de komende jaren. Niet alleen in de grote rondes, maar ook in een koers als Parijs-Roubaix. Hij heeft de paarse puntentrui gewonnen, maar zijn toekomst oogt zeer, zeer rooskleurig.”