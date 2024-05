Hincapie heeft wat te zeggen over Jonas Vingegaard en de Tour de France, Bruyneel heeft duidelijke tip voor Pogacar

Raakt Jonas Vingegaard helemaal fit voor de Tour de France? Dat is dezer weken dé hamvraag. Tadej Pogacar heeft er alvast een bijzonder goede Giro d'Italia opzitten en dus is het afwachten wat dat onderweg naar Nice gaat geven.

George Hincapie ziet het in The Move niet meteen goedkomen met Jonas Vingegaard: "Ik weet niet hoe je in vijf weken kan goedmaken wat je kwijt bent met zes weken niet fietsen, een doorboorde long en al die breuken."

"Het klopt wat Lance Armstrong zegt dat er renners dingen doen die niemand voor mogelijk acht, door soms races te winnen zonder daarvoor wedstrijden te rijden. Maar na zo'n blessure zou ik het echt een shock vinden als hij helemaal fit is."

Johan Bruyneel van zijn kant heeft in de podcast een duidelijke tip voor Tadej Pogacar en zijn team UAE Team Emirates - zeker gezien het vormpeil waarmee Jonas Vingegaard vermoedelijk aan de Tour zal beginnen.

Vingegaard afmaken in de eerste tien dagen

"Mijn advies is om Vingegaard in de eerste tien dagen af te maken. Als je een kans krijgt, zet dan meteen druk. Laat hem niet in de race komen, want hij is heel veerkrachtig en rijdt heel vaak een goede derde week."

"Hij zal geen topfavoriet zijn, dus hij kan het bekijken dag per dag. In de slotweek zou ik hem zeker niet uitvlakken, dus moeten Pogacar & co hem daarvoor al afmaken wat mij betreft", is Bruyneel heel duidelijk in zijn oordeel.