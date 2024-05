Lance Armstrong heeft nu al wat te zeggen over epische strijd in Tour de France: "Vijf jaar geleden zou ik in shock zijn, maar nu ..."

In de Giro d'Italia stond er geen maat op Tadej Pogacar. Hij won zes ritten en reed iedereen op een hoopje. In het klassement was de kloof met de achtervolgers bijna tien minuten. Wie stopt hem in de Tour de France?

Dé eerste vraag is of Jonas Vingegaard helemaal fit kan zijn voor de Tour de France. Hij viel zwaar in de Ronde van het Baskenland en likt voorlopig nog zijn wonden, al zit hij ondertussen wel al opnieuw op de fiets te trainen.

"We hebben nog vijf weken", aldus Lance Armstrong in zijn podcast The Move. "Maar we weten allemaal dat vijf weken niet veel is. Het is niets, we gaan binnen vijf weken hierover praten en dan gaat het als één dag verschil voelen."

© photonews

"Ik hoop dat Vingegaard op zijn fiets zit ondertussen. Als ik zou zien hoe Pogacar op één been een Ronde van Italië wint met tien minuten voorsprong, dan zou ik zeker op mijn fiets kruipen", is de Amerikaan stevig in zijn bewoordingen.

Armstrong zou van niets meer verrast zijn

"Het zal heel interessant worden om te weten hoe het gaat met Vingegaard. Het is een goede vraag of we hem te zien gaan krijgen op voorhand. Ik ben echt benieuwd, ik zou ook van niets meer verrast zijn in het wielrennen."

"Ze kunnen zich heel goed voorbereiden, ook buiten de wedstrijden om. Als hij er plots is en toch wint, dan zou ik ook niet verrast zijn. Vijf jaar geleden zou ik in shock zijn, maar nu niet", aldus nog Lance Armstrong. Hij verwacht dus wel een en ander van Jonas Vingegaard.