Evenepoel zegt welke troef van pas kan komen en laat beetje in zijn kaarten kijken over wat hij écht denkt over de Tour

Wat zou Remco Evenepoel nu echt denken dat mogelijk is in de Tour de France? Een heel klein beetje laat hij toch in zijn kaarten kijken.

Wielerflits meldt dat Evenepoel aan het woord komt in het nieuwe RIDE-magazine. De top 5 en een ritzege, zo is zijn ambitie voor de Tour van dit jaar tot dusver omschreven. Evenepoel verklaart zijn drang naar een Tourritzege. "De trilogie, oftewel minstens één etappe in alle drie de grote ronden winnen, spreekt me aan."

Het is alom bekend dat Evenepoel al explosiever is dan een paar jaar geleden. "Van nature heb ik weinig explosieve spiervezels. Door er hard aan te werken word ik ieder jaar iets sterker en sneller." Dat kan een groot wapen worden in de Tour, als hij bergop kan aanklampen en dan wat boni's kan wegsnoepen van de tegenstand.

Evenepoel gelooft ooit de Tour te kunnen winnen

Zo denkt ook Remco Evenepoel. "Wanneer ik in een zware bergrit met een groepje naar de finish ga waar op de lijn bonificatieseconden wachten, kan die snelheid me wel van pas komen." En uiteindelijk geeft hij het ook toe: ooit de eindzege in de Tour de France behalen, dat blijft de ultieme droom. En daar gelooft hij ook in.

"Maar laten we beginnen bij het begin. En zo goed mogelijk proberen op te bouwen in aanloop naar de Tour", blikt hij vooruit naar zijn debuut in de editie van dit jaar. "Welk eindresultaat dat gaat opleveren, weten we op 21 juli."