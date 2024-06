Visma-Lease a Bike maakt belangrijke bedenking over de toestand van Wout van Aert en Jonas Vingegaard

Niemand heeft graag onzekerheid, ook niet bij Visma-Lease a Bike. Toch is het voor Wout van Aert en Jonas Vngegaard niet mogelijk om al garanties te geven.

Het is ook in eigen kringen nog niet geweten of ze er al dan niet bij zullen zijn in de Tour de France. Dat is vrij lastig, zeker omdat de Dauphiné al voor de deur staat. "We vangen deze koers overduidelijk aan met aspiraties, maar weten dat de topvorm er over een week of vier pas moet zijn in de Tour", zegt Frans Maassen.

"We zijn als ploegleiding benieuwd hoe het ervoor staat met de jongens die mee zullen gaan richting de Tour. Al staan er natuurlijk nog een hoop vraagtekens op het selectieformulier, gezien we nog steeds niet weten hoe de vlag er tegen die tijd bij zal hangen voor Jonas Vingegaard en Wout van Aert." De ploegleider toont geduld.

© photonews

"Dat wachten we rustig af. Laten we eerst ons beste beentje voorzetten in deze wedstrijd. Het is een koers waaraan we mooie herinneringen bewaren." De kopmannen voor Visma-Lease a Bike in de Dauphiné zijn Matteo Jorgenson en Sepp Kuss, de winnaar van de Vuelta van vorig jaar.