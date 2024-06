Jonge Belg krijgt veel lof na nieuwe zware tegenslag: "De weerbaarheid van de echte kampioenen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het zit Lennert Van Eetvelt niet mee. Na maanden blessureleed kon hij eindelijk opnieuw aan wielrennen denken. En prompt werd hij aangereden op training in Spanje. En dus wordt het opnieuw wonden likken. Zijn dokter laat zich uit over de zaak.

In de afdaling van de Teide werd Lennert Van Eetvelt in de rug aangereden door een auto. Het was zijn eerste, lange duurtraining na maanden van blessureleed aan de knie. En dus zit het de jongeling van Lotto - Dstny echt niet mee.

"Lennert komt ervan af met twee hechtingen in de kin en veel schaafwonden over zijn hele lichaam. Hij komt nu sneller dan voorzien terug naar België. Zijn fiets is kapot en omdat zijn zitvlak openligt, kan hij ook niet op zijn zadel zitten."

© photonews

"Nu, veel langer dan een week zal hij daar geen last van hebben. Daarna kan hij de training hervatten. Mentaal gaat hij er goed mee om", is ploegdokter Ronald Sneijers van Lotto - Dstny nog optimistisch in Het Nieuwsblad.

De weerbaarheid van de echte kampioenen

"Lennert heeft niet alleen een grote motor, hij is ook mentaal ijzersterk. Hij heeft de weerbaarheid van de echte kampioenen. Met zijn knie ging het ook merkbaar beter", aldus nog Sneijers. De comeback zit er dus nog steeds aan te komen.

De Ronde van Zwitserland - die volgend weekend begint - kwam sowieso al te vroeg, mogelijk dat hij het BK tijdrijden op 20 juni kan ambiëren. "Hij was echt op de goede weg." Benieuwd hoezeer zijn voorbereiding gestoord is.