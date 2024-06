Ex-staflid Soudal Quick-Step in rouw, Adrie van der Poel verliest een ploegmaat: "Kampioen op en naast de fiets"

De wielerwereld moet helaas weer iemand afstaan. Adrie van der Poel verliest een gewezen ploegmaat, met Brian Holm reageerde al een voormalig staflid van Soudal Quick-Step op het overlijden van Dag Erik Pedersen.

Een paar dagen geleden, op 3 juni 2024, is Dag Erik Pedersen overleden. Dat nieuws bereikt ons nu. Pedersen is overleden op het Noorse plekje Helgeroa, deel van de gemeente Larvik. De Noor Pedersen is amper 64 geworden. Hij was voornamelijk in de jaren '80 profwielrenner, van 1981 tot 1991 om specifiek te zijn.

Pedersen was niet de eerste de beste, want hij is nationaal kampioen van zijn land geworden en was ook drie keer de sterkste in een rit in de Ronde van italië. Pedersen reed voor Italiaanse en voor Nederlandse ploegen. Bij onze noorderburen zullen ze zich zeker nog zijn passages bij wielerploegen PDM en TVM herinneren.

Dag Erik Pedersen. A true Champion on and of the bike🙏 Strenght, peace and love to friends and family ❤️ pic.twitter.com/lDLNmn5DEI — Brian Holm (@brianholm1962) June 4, 2024

Bij PDM was hij een ploegmaat geweest van Adrie van der Poel, die twee jaar voor de formatie reed. Het spreekt voor zich dat het overlijden van Dag Erik Pedersen in Scandinavië hard is aangekomen. Zo heeft de Deen Brian Holm, een voormalig ploegleider bij Soudal Quick-Step, al gereageerd op sociaalmediaplatform X.

"Een echte kampioen op en naast de fiets", zo omschrijft hij Dag Erik Pedersen. "Sterkte, vrede en veel liefde aan zijn vrienden en familie." Ook onze redactie wenst zijn familie een innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke momenten.