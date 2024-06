José De Cauwer pakt uit met een pittige uitspraak over Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Opvallende stelling van José De Cauwer: Visma-Lease a Bike weet al dat het Jonas Vingegaard naar de Tour stuurt, maar verzwijgt dat voorlopig. Iemand zou het eens moeten vragen aan één van de ploegleiders.

Tijdens de VRT-uitzending van de vierde Dauphiné-rit kwam Jonas Vingegaard ter sprake. De commentatoren vroegen zich af of de Deen nu wel of niet naar de Tour de France zou gaan. "Ik veronderstel van wel", nam De Cauwer een duidelijk standpunt in. "Ik denk het wel. Ik denk ook dat ze het bij de ploeg zelf al weten."

Een opvallende mening. Dat zou dus willen zeggen dat Visma-Lease a Bike de knoop al heeft doorgehakt, maar de beslissing nog niet wil delen met de wereld. "Dat er nog wat tijd is tot de Tour, is wellicht ook de reden dat ze hem op hoogtestage sturen", denkt De Cauwer. "Het is nog drie weken en ze weten hoe ver hij nu staat."

© photonews

Moest dat niet voldoende zijn, zouden ze het mogelijk anders aanpakken. "Mocht men er van overtuigd zijn dat hij het niet haalt, zou men hem nu niet op hoogtestage sturen." Zijn collega in de commentaarcabine Renaat Schotte begreep zijn argument, maar speelde toch graag advocaat van de duivel en gaf dus wat tegengas.

Volgens hem zou het misschien ook kunnen dat het één van de hoogtestages voor de Vuelta is. Daar heeft De Cauwer zijn twijfels bij. "Hem voor de Vuelta nu al op hoogte sturen?" Het antwoord kan enkel van binnen het kamp van Visma-Lease a Bike komen.