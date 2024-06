Misschien al oefenen om het straks voor Evenepoel te doen? Transfertarget Soudal Quick-Step doet plan uit de doeken

Om Remco Evenepoel zo goed mogelijk te omringen denkt Soudal Quick-Step aan transfertarget Valentin Paret-Peintre. Of de Fransman de Wolfpack in 2025 effectief komt versterken, is af te wachten.

Paret-Peintre heeft alleszins zijn waarde bewezen door in de voorbije Giro nog een rit te winnen. Hij is einde contract bij Decathlon AG2R. Paret-Peintre onderhandelt met zijn huidige ploeg over een contractverlenging, maar kan ook rekenen op concrete interesse van Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step. Afwachten hoe dat afloopt.

Ondertussen zet de 23-jarige Fransman na een zware Giro zijn seizoen verder in de Ronde van Zwitserland. "Ik ben wat vermoeid, maar voorlopig is het gevoel nog goed. Ik hoop dat dat blijft duren", zegt hij voor aanvang van de vijfde rit aan Cycling Pro Net. "Het was gisteren zwaar. We hebben hier en daar wat geprobeerd om iets te forceren."

Nu al de taak die ook bij Soudal Quick-Step wacht

Een opsteker alvast voor het vertrouwen. Er wacht alweer een nieuwe dag in de bergen. In Zwitserland speelt Decathlon AG2R vooral de iets frissere Felix Gall uit. Door te werken voor een ploegmaat in het gebergte, kan Paret-Peintre bij zijn huidige formatie dus al eens doen wat hij straks misschien doet in dienst van Evenepoel.

"Deze beklimming ligt mij en Felix Gall beter", zegt Paret-Peintre over de klim naar Cari. "Felix is in vorm. Hij staat tiende in het algemeen klassement, laten we hopen dat hij wat kan stijgen. Als we iets kunnen doen, zal ik vooral proberen om Felix lanceren."