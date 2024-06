OFFICIEEL: Lotto Dstny slaat terug na nieuws over vertrek Campenaerts en maakt werk van de toekomst

Het nakende vertrek van Victor Campenaerts zal hard zijn aangekomen, maar Lotto Dstny blijft niet bij de pakken zitten. Het maakt op zijn eigen manier werk van de toekomst, door jonge talenten kansen te blijven geven.

Victor Campenaerts en nog wel wat andere huidige Lotto Dstny-renners opteren na 2024 (wellicht) voor een vertrek. Dat zorgt niet voor paniek in de tent. Integendeel, Lotto Dstny werkt verder op de weg die het reeds was ingeslagen. En dat betekent volop kansen geven aan jonge talenten om zich bij de profs te bewijzen.

In die optiek kaderen ook de contractverlenging van Robin Orins (22), Joshua Giddings (20) en Lorenz Van de Wynkele (22) die Lotto Dstny kan aankondigen. Deze jonge beloftevolle wielrenners hebben allen bijgetekend voor twee jaar, tot 2026 dus. Zij worden overgeheveld van het Development Team naar de profploeg.

© photonews

Orins won dit jaar de Omloop Het Nieuwsblad en het BK tijdrijden bij de U23. Giddings won Brussel-Opwijk en Van de Wynkele is dan weer een nieuwe troef voor de leadout of sprint. "We hebben een exceptioneel sterke generatie die klaar is om de stap te zetten naar de profs", maakt CEO Stéphane Heulot zich sterk.

"Bij Lotto Dstny zullen ze kunnen blijven groeien", zegt Heulot over de drie renners die nu die grote stap gaan wagen. "We geloven in hen alle drie en in hun kansen om goeie profs te worden."