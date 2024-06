Ploeg die concurrentie met Remco Evenepoel wil aangaan in zak en as: de klimmers zijn al geveld

Remco Evenepoel zal uit één bepaalde hoek de concurrentie misschien al wat minder moeten vrezen. Lidl-Trek kent allesbehalve een ideale aanloop naar de Tour.

Remco Evenepoel mikt zelf op een top 5 in de Tour de France. In het ideale scenario kan hij volop de strijd aangaan met renners als Primoz Roglic of misschien zelfs met een Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard. Lukt dat niet, dan wordt het voor ereplaatsen strijden tegen de klassementsmannen die daar net onder zitten qua niveau.

Ziektegevallen treffen Lidl-Trek

Dan zou hij ook in het vaarwater komen van bijvoorbeeld een Tao Geoghegan Hart. De Schot ging de kopman voor het klassement worden van Lidl-Trek, maar moet nog herstellen van een coronabesmetting. Wellicht panikeerden ze bij zijn ploeg nog niet helemaal, want ze hebben ook nog Giulio Ciccone achter de hand.

De Italiaan kan toch ook wel een aardig stukje klimmen. In de voorbije Dauphiné droeg hij op een bepaald moment nog de groene trui. Uiteindelijk eindigde Ciccone derde in het puntenklassement. Maar wat blijkt nu? Ciccone is zelf ziek geworden. Niet vanwege het coronavirus, maar dat maakt het uiteraard niet minder erg.

"De terugkeer van de Dauphiné is niet bepaald geworden wat ik er van verwacht had", schrijft Ciccone op zijn Instagrampagina. "Ik heb griep gekregen en sinds vrijdag kan ik niet trainen. De hoop is nu om beter te worden en te genezen voor het Italiaans Kampioenschap." Afwachten of hij daar aan de start zal kunnen verschijnen.

Vooral Pedersen nog met winstkansen

In elk geval zijn het geen al te beste signalen met het oog op de Tour de France. Zoals het er nu voor staat moet Lidl-Trek het daar wellicht vooral hebben van de sprinterskansen van Mads Pedersen.