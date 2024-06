Visma-Lease a Bike stuurt Vingegaard én Van Aert naar de Tour met duidelijke rolverdeling

Het hing al even in de lucht, maar Vimsa-Lease a Bike heeft het nu ook officieel bevestigd: Wout van Aert en Jonas Vingegaard trekken naar de Tour. De twee zijn op tijd fit voor de strijd.

"Ik ben heel blij dat ik kan starten", stelt tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard. "De afgelopen maanden waren niet altijd gemakkelijk, maar ik dank mijn gezin en de hele staf voor de niet aflatende steun."

"We hebben samen naar dit moment toe kunnen werken en ik ben natuurlijk heel benieuwd waar ik sta. Ik voel me goed en ben in ieder geval heel erg gemotiveerd", stelt de Deen. Hij kan voor de derde keer op rij de Tour winnen.

"We weten niet hoe ver Jonas kan komen in de Tour", blijft sportief directeur Merijn Zeeman voorzichtig over de ambities. "Jonas heeft geen wedstrijden meer kunnen rijden en de voorbereiding was op zijn zachtst gezegd verre van ideaal. Maar hij staat er straks wel, gezond en gemotiveerd."

Van Aert in dienst van Vingegaard

Ook Wout van Aert staat dus aan de start in Firenze op 29 juni. "Aanvankelijk was dit natuurlijk niet het plan, maar gezien mijn ontwikkeling in de afgelopen weken wilde ik dit graag, en de ploeg was het daarmee eens", zegt Van Aert.

"Ons voornaamste doel is natuurlijk om een topklassement te rijden met Jonas. En daar wil ik, samen met een hele mooie ploeg, mijn steentje aan bijdragen." Over persoonlijke ambities van Van Aert is niets gezegd.