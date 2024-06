José De Cauwer begrijpt niet-selectie van Belg voor de Tour niet: "Een heel rare situatie"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Opvallende afwezige in de Tour-selectie van Israel-Premier Tech is Dylan Teuns. José De Cauwer vindt het toch een opvallend feit.

In augustus van 2022 stapte Dylan Teuns plots over van Bahrain Victorious naar Israel Premier Tech. Hij moest er toen mee voor zorgen dat de ploeg niet degradeerde uit de WorldTour, maar dat lukte niet meer.

Bijna twee jaar later is de situatie bij Israel-Premier Tech helemaal anders. De ploeg staat op de 14de plaats in de driejaarlijkse ranking van de UCI en heeft al een stevige voorsprong. En dus kan de ploeg andere keuzes maken.

Dylan Teuns niet naar de Tour de France

Grootverdiener Chris Froome mag voor het tweede jaar op rij niet mee naar de Tour. En ook Dylan Teuns (32) valt dus naast de selectie. Zijn contract loopt eind dit jaar ook af bij zijn ploeg Israel-Premier Tech.

José De Cauwer heeft alleszins het raden naar de afwezigheid van Teuns in de Tour. "Ik vraag me dan af hoe dat komt. Is dat omdat je niet goed ligt? Omdat je niet de uitslagen hebt gereden die ze van je hadden verwacht?", zegt hij bij Sporza.

"Het is in ieder geval een heel rare situatie. Toen hij de overstap maakte moeten er toch voldoende garanties geweest zijn om naar de Tour te gaan? Maar nee blijkbaar", stelt De Cauwer nog.