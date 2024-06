Lefevere gelooft Van Hooydonck niet over Evenepoel: "Sorry Nathan, dat is Hollandse marketing"



Volg Wielerkrant nu via WhatsApp! Remco Evenepoel staat zaterdag voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Ronde van Frankrijk. En de concurrentie zal niet min zijn. Met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic krijgt Remco Evenepoel stevige concurrentie in de Tour. Al is het bij onder meer Vingegaard en Roglic de vraag hoe het met hun vorm gesteld zal zijn. Vingegaard kwam in tegenstelling tot Roglic niet aan de start van de Dauphiné. De Deense tweevoudige Tourwinnaar was nog niet klaar om opnieuw te koersen na zijn zware val in het Baskenland. Weet Visma-Lease a Bike waarden van Evenepoel? Toch zijn ze bij Visma-Lease a Bike zeker van hun kopman Jonas Vingegaard, stelde ex-renner Nathan Van Hooydonck. "Ze hebben de waardes die Jorgenson haalde in de Dauphiné en op basis daarvan kan je perfect inschatten wat Roglic of Remco heeft getrapt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Daarmee kunnen ze volgens Van Hooydonck het niveau van Vingegaard op training mee vergelijken. Patrick Lefevere gelooft er niets van. "Sorry Nathan, ik vind dat een beetje Hollandse marketing: 'Wij weten perfect hoe onze tegenstander gaat rijden'." Toch blijft er nog één onvoorspelbare factor: Tadej Pogacar. De Sloveen koerste sinds het einde van de Giro niet meer en bereidde zich goed voor op hoogtestage in Frankrijk. Pogacar is dan ook dé topfavoriet voor de Tour.



