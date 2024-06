Vanmarcke positief over Tour-ambities van Evenepoel, Bakelants wil één iets liever niet zien

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Tour. Wat kan er van hem verwacht worden voor het eindklassement?

Geen Remco Evenepoel op het BK in Zottegem. De uittredende Belgische kampioen was licht ziek en wilde geen enkel risico nemen met het oog op de Tour. Evenepoel wil zich in de laatste dagen optimaal voorbereiden.

Evenepoel start in de Tour met gezonde, maar realistische ambities. Hij mikt op de top vijf in het eindklassement en wil ook een eerste ritzege pakken. Volgens Sep Vanmarcke en Jan Bakelants de goede ambitie.

"Ik denk persoonlijk dat hij heel mooie ambities heeft", zegt Vanmarcke bij Sporza. "Als hij top vijf kan halen dan is dat heel mooi voor hem en België. De Tour is namelijk nog altijd anders dan de Vuelta of de Giro."

Bakelants wil geen rittenkaper Evenepoel zien

"Een etappe winnen moet ook zeker kunnen, zelfs een tweede als alles meezit. Maar dat zal vasthangen aan hoe zijn ambities voor het klassement verlopen." Vorig jaar won Evenepoel drie etappes in de Vuelta.

Bakelants stemde in met Vanmarcke. "Eigenlijk maakt het niet uit waar hij zal eindigen. Maar wat ik liever niet zou zien is dat hij de witte vlag hijst als het een dag minder gaat en dan voor ritten gaat." Lefevere stelde al dat dat niet de bedoeling is.