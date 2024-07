📷 🎥 De familieman Van Aert beleeft topmomenten: zoen van Sarah en Georges pronkt in cadeau van papa Wout

Wout van Aert is en blijft in de eerste plaats een familieman. Hij heeft dit jaar nog geen Tourrit gewonnen, maar dat haalt het moreel niet naar beneden. Vrouwlief Sarah en zoontje Georges houden hem uiterst goedgezind.

Dat is Van Aert overduidelijk. Het blijkt uit beelden van Visma-Lease a Bike aan de aankomst in Saint-Vulbas na afloop van de vijfde Tourrit. Van Aert was aan de ploegbus net als Jonas Vingegaard aan het losrijden, toen hij zijn zoontje Georges zag aankomen. "Hé, vriend", klonk het uit de mond van een dolgelukkige Van Aert.

Er verscheen prompt een hele brede glimlach op het gezicht van Wout van Aert. Het bezoekje van echtgenote Sarah De Bie en zoontje Georges deed zichtbaar deugd. Wout deelde een zoen met Sarah en had in de ploegbus nog een cadeau om te overhandigen aan Georges: zo'n nieuw renaissancetruitje van Visma-Lease a Bike.

Het was een truitje perfect op de maat van Georges: vader en zoon Van Aert zien er nu haast identiek uit. Dat is niet helemaal het geval, want Wout draagt tijdens en rond de koers uiteraard een volledig wedstrijdtenue. Dat is voor Georges niet nodig. Voor de start van rit 6 in Macon werd Georges ook aan de zijde van papa Wout gespot.

Dat ziet u op de foto bovenaan. Georges had zijn nieuwe truitje alvast aan en droeg voorts een jeansbroek. Wie weet kan de aanwezigheid van zijn zoon in de Tour de France Wout van Aert wel inspireren tot een topprestatie op weg naar Dijon.