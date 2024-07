Vervelend probleem van de baan: waarom Evenepoel veel beter is in de Tour dan in de Dauphiné

Remco Evenepoel is uitstekend aan zijn eerste Tour de France. Hij lijkt voorlopig ook geen last te hebben van de problemen die hij in de Dauphiné had.

Na vijf ritten staat Remco Evenepoel op de tweede plaats in het klassement, op 45 seconden van Tadej Pogacar. Vrijdag staat er ook een tijdrit op het programma, waar de wereldkampioen nog wat tijd kan terugpakken.

Bij Soudal Quick-Step zijn ze dan ook tevreden over hoe het voorlopig gaat met Evenepoel in de Tour. "Toch moeten we niet vergeten dat we pas enkele dagen onderweg zijn", zegt ploegleider Davide Bramati bij In de Leiderstrui.

"De eerste tekenen zijn echter erg goed, vooral als je in zo'n tweede etappe bijvoorbeeld het gat naar kampioenen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard kan dichten", gaat de Italiaanse ploegleider verder.

Geen problemen met allergieën voor Evenepoel

Evenepoel lijkt voorlopig ook geen last te hebben van allergieën. Tijdens de Dauphiné had Evenepoel last van pollen én huisstofmijt door de tapijten in de hotels. Door medicatie worden de allergieën onder controle gehouden.

"Over de allergieën van Remco kan ik niet veel zeggen. Daarvoor zal men echt bij de ploegdoktors moeten zijn. Maar op dit moment, na een paar dagen Tour, lijkt het mij niet alsof hij er last van heeft", zei Bramati nog.