"Gelukkig zegt Mathieu van der Poel op tijd: zoek het allemaal lekker uit, ik ga een vettige hamburger of pizza eten"

Het is van Mathieu van der Poel geweten dat hij eens durft zondigen tegen de tendens. Een hamburger gaan eten, dat moet volgens hem soms wel kunnen. Terwijl er ook ploegen zijn die héél erg strikt toekijken op de eetgewoonten van hun renners.

Dat zorgt voor discussie in De Avondetappe op NOS. "Weet je wat mij aan het wielrennen bang heeft gemaakt? Het is jaren geweest in het dameswielrennen, met dames die last hadden van anorexia. Als ik de hedendaagse wielrenner zie lopen, word ik daar bang van", zegt Adrie van der Poel. Hij vindt veel renners wel héél mager.

"Alles moet afgewogen worden. Je moet dit, je moet dat. Ik ben blij dat ik een zoon heb die op tijd zegt: zoek het lekker allemaal uit, ik ga een vettige hamburger of een pizzaatje eten en die voedingsapp kan me gestolen worden. Als ik renners van 1m80 die 60 kilo wegen voorbij zie komen, dan denk ik: da's niet gezond hoor."

Nathan Van Hooydonck kijkt er op een andere manier naar. "Mathieu kan dat doen omdat hij een uitzonderlijk talent is. Heel veel jongens gaan niet meer meedoen om te winnen als die hamburgers eten." Adrie van der Poel haalt er de schouders bij op, maar Van Hooydonck onderstreept dat iedereen toch het beste eruit wil halen.

"In de Tour gaan maar een zevental renners iets winnen", voorspelt Adrie dat aan het einde van drie weken koers het winnen sowieso niet aan velen besteed zal zijn. Welke voeding ze ook opnemen. "Ik denk dat je uw werk ook goed kunt doen als je een hamburger eet en eens zondigt", blijft Adrie achter zijn standpunt staan.

© photonews

"Er is wel een verschil tussen klassementsrenners en andere renners", merkt Tom Dumoulin op. "Een ploeg als Visma-Lease a Bike is de laatste jaren extreem ver gegaan in het toepassen van de juiste voeding, maar boekt daar ook enorme resultaten mee." Lees ook wat Adrie nog te zeggen had in het praatprogramma.