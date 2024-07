Mag hij er een kruis over maken? José De Cauwer trekt harde conclusie voor Belg in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour is toe aan zijn eerste rustdag en dan is het tijd voor de eerste conclusies. Voor de groene trui lijkt het de strijd al grotendeels gestreden te zijn.

Na zijn vier ritzeges en grote voorsprong van vorig jaar in het puntenklassement was Jasper Philipsen opnieuw de grote favoriet voor de groene trui in de Tour. Na negen dagen koers wordt het echter bijzonder moeilijk voor Philipsen.

Hij won dit jaar nog geen enkele rit, maar sprintte wel al drie keer naar de tweede plaats. Hij verloor wel één van die tweede plaatsen door een manoeuvre richting Wout van Aert. Philipsen verloor zo kostbare punten.

Groene trui binnen voor Girmay?

Ook in de derde rit verloor Philipsen veel punten. Hij viel op zo'n drie kilometer van de streep en deed niet mee voor de zege. Na de eerste week telt Philipsen al 96 punten achterstand op groene trui Biniam Girmay.

Volgens José De Cauwer kan Philipsen zijn achterstand op Girmay echter niet meer goedmaken. "Zonder ongelukken is de groene trui binnen voor Girmay", zei hij bij Sporza. Is dat niet heel vroeg? "Tja, maar 96 punten..."

Er komen nog een vijftal kansen voor de sprinters, maar Philipsen moet er dan al op rekenen dat Girmay eens niet kan meedoen aan de massasprint en hij zelf nog een paar etappes wint. Het kan dus nog, maar het wordt heel moeilijk.