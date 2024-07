🎥 Van Gils schuldige van zware valpartij? De Lie en Van Gils wijzen andere Belg met de vinger

In een uitgedunde groep moest de onervaren Maxim Van Gils de lead-out voor zijn rekening nemen voor Arnaud De Lie. "Arnaud zat wat ver bij de laatste kilometer. Ik wilde hem langs links naar voren nemen en dat ging vrij goed", zei Van Gils bij Sporza.

Hij dook in een gat, maar veroorzaakte daarbij wel een valpartij. Al bekende Van Gils achteraf wel geen schuld, maar wees naar een andere Belg, namelijk Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels). Hij was uitgereden en liet zich uitzakken.

Capiot keek achter zich en ging daarbij wat naar links. Maar was het gat waarin Van Gils wilde duiken wel groot genoeg? "Er was zeker een gat van een halve meter. Ik ben geen sprinter, dus ja", verdedigde Van Gils zich.

Ook Arnaud De Lie, die werd opgehouden door de valpartij maar zelf niet tegen de grond ging, wees naar Capiot als schuldige. "Het is zoals altijd: iemand kijkt achterom en dan is het casino", foeterde De Lie.

De Lie vindt niet dat iemand achter zich moet kijken in de sprint, want dan wordt er altijd gevallen. "Ik hoop dat iedereen oké is, maar voor hetzelfde geld zit ik niet meer in de Tour. De UCI moet dit bekijken", foeterde De Lie nog.

Ok Capiot relaxed after doing his leadout and dropped back, messing the sprint of the others but still that shoulder check by Van Gils was too violent, he will get relegated and fined, imo. #TDF2024pic.twitter.com/XaHj9FBmN8

📹 @Uribecycling