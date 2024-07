De druk nog eens op de ketel zetten: Mathieu van der Poel trekt finale conclusie en heeft boodschap voor ploegmaats

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel besluit nog eens om wat druk op de ketel te zetten. Zijn ploegmaats weten dus wat gedaan: ze moeten er kost wat kost voor zorgen dat Philipsen kan springen voor de zege in Nîmes.

Het was een uitgeruste Mathieu van der Poel die aan de start verscheen van een relatief vlakke etappe. Ondanks het parcours zal er wel flink gewerkt moeten worden bij Alpecin-Deceuninck. "De rustdag is altijd heel snel voorbij", lacht Van der Poel in een gesprek met onder meer VTM. Een veelzeggende kwinkslag van VDP.

Voor zijn ploeg is de Tour met twee ritzeges geslaagd, maar ze willen er graag een derde zege aan toevoegen. Daarom benadrukt Van der Poel dat niets de doelstelling van de dag mag doen mislopen. "Het is waarschijnlijk onze laatste kans als ploeg. We moeten er wel alles aan doen om te proberen met Jasper te sprinten."

Philipsen maakt meeste kans

Zijn ploegmaats weten dus dat zij hun beste beentje moeten voorzetten en dan zal de sprinttrein van Philipsen ook wel zijn best doen. Van der Poel voelt dus niet de neiging om zelf eens de rol van kopman op te eisen. "Jasper is onze beste kans, het moet de bedoeling zijn om hem in stelling te brengen", aldus de Nederlander.

Door aan te geven dat het de laatste kans is op een ritzege en dat ze opnieuw in dienst van Philipsen gaan koersen, neemt Van der Poel er dus vrede mee dat hij zelf niet zal winnen in deze Tour. Komt er dan echt geen enkele kans meer voor hem? "Iedereen kan wel zien hoe lastig die laatste week is", blijft hij bij die conclusie.