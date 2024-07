José De Cauwer zet Remco Evenepoel meteen op zijn plaats na tijdwinst op Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel heeft met zijn aanval in de 17de etappe indruk gemaakt. José De Cauwer is blij met de manier van aanpakken van Evenepoel.

Met hulp van zijn ploegmaats Van Aert, Benoot en Laporte verloor Jonas Vingegaard maar 12 seconden op Remco Evenepoel. Zonder de drie was dat wellicht zo'n 40 seconden geweest. Maar Evenepoel probeerde het wel.

In tegenstelling tot het begin van de Tour leek Evenepoel wel weer helemaal zichzelf door aanvallend te koersen. Hij durfde een risico te nemen, ook omdat Almeida en Rodriguez al ver achter lagen.

Evenepoel kijkt niet op zijn metertje

Ook José De Cauwer was onder de indruk van de aanval van Remco Evenepoel. "Wat wel mooi was, is dat Remco het aandurfde om niet te kijken op dat metertje. Hij was bijna boven en ging toch vol aan", zegt hij bij Sporza.

"Het wordt dus almaar beter en beter. Voorlopig heeft Remco zich altijd aan dat metertje gehouden, van: ik mag niet. Vandaag is hij erover gegaan", stelt De Cauwer. Toch is hij realistisch voor de komende dagen en de tweede plaats.

Want in de Alpen zijn het vooral toch zware ritten met meerdere lange beklimmingen. "En omdat het Vingegaard is en omdat we naar 2.700 meter gaan. Dat zijn in principe zijn sterke ritten", stelt De Cauwer nog.