Na de mentale tik van Evenepoel: Vingegaard onthult waarom hij niet vreest voor zijn tweede plaats

Jonas Vingegaard moest opnieuw een tik incasseren, maar nu van zowel Tadej Pogacar als Remco Evenepoel. Toch panikeert de Deense titelverdediger nog niet.

Voor de klassementsrenners leek de rit naar SuperDévoluy een rustige etappe worden, maar op de voorlaatste beklimming voelde Tadej Pogacar zijn benen toch kriebelen en versnelde de Sloveense gele trui.

"Op basis van hoe UAE reed, had ik het niet verwacht", zei Jonas Vingegaard bij ITV Cycling. "Maar toen Lidl-Trek doortrok, dacht ik al wel dat het een mogelijkheid zou zijn. En hij viel inderdaad aan", ging de Deen verder.

"Als een ander team de koers hard maakt, moet je verwachten dat hij ook zal gaan." Vingegaard kon Pogacar niet volgen, maar kreeg in de afdaling de hulp van Laporte om het gat met Pogacar dicht te rijden.

Vingegaard krijgt geen steun van Pogacar

Evenepoel viel op de slotklim nog eens aan, Vingegaard moest het werk zelf opknappen. "Ik had eigenlijk verwacht dat Tadej het gat dicht zou rijden, maar ik had gelukkig ploeggenoten (Van Aert en Benoot, nvdr.) bij me. Ik moet hen erg bedanken.”

Heeft Vingegaard nog wat in de tank voor het lastige slot van deze Tour? "Ja. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik verbeter. Vandaag was misschien niet mijn beste dag, maar soms heb je een slechte dag. Als dit mijn slechte dag was, ben ik blij."