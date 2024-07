Allen daarheen! Belgisch Natourcriterium klopt zich op de borst en kondigt trots aanwezigheid Mathieu van der Poel aan

Mathieu van der Poel is in de Tour nog zijn regenboogtrui aan het showen. De Natourcriteriums loeren ook alweer om de hoek, zoals elk jaar als het einde van de Tour nadert.

De laatste Tour-dagen zijn ingegaan. Het is dus ook alweer uitkijken naar welke grote namen in welke criteriums zullen verschijnen. De Olympische Spelen in Parijs zijn dit jaar een extra aspect om in de gaten te houden. De renners die met grote ambities naar de Franse hoofdstad trekken zullen hun schema daar aan aanpassen.

Weinigen die zich daar met meer ambitie zullen melden dan Mathieu van der Poel. De wereldkampioen hoopt om in supervorm aan de start te komen in de olympische wegrit na een Tour de France die zijn vorm moest verbeteren. Vorig jaar gebruikte Van der Poel de Tour om top te zijn op het WK. Iedereen weet hoe dat gegaan is.

Van der Poel in Roeselare

Toch vindt de Nederlandse topper van Alpecin-Deceuninck nog ruimte op zijn kalender om er minstens één Natourcriterium bij te nemen. Van der Poel trekt hiervoor naar ons land en daar mogen we best blij mee zijn. De man die Philipsen al enkele keren naar ritwinst loodste zal van de partij zijn op het criterium in Roeselare.

Dat heeft de organisatie van dat criterium aangekondigd op zijn website, in een enthousiast bericht met een grote foto van Van der Poel. "Niemand minder dan Mathieu van der Poel vervoegt dinsdag het peloton op ons Dovy Natourcriterium!" Die boodschap kan niet duidelijker zijn. Het criterium vindt dus plaats op 23 juli 2024.

Ook Girmay en Lampaert aan de start

De renners gaan van start in Roeselare om 19u. Naast Van der Poel staan ook namen als Biniam Girmay en Yves Lampaert op de deelnemerslijst.