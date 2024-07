Merijn Zeeman verdedigt concurrent Tadej Pogacar: "Niet eerlijk, dat verdient respect"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Door zijn grote dominantie in de Tour kreeg Tadej Pogacar enkele dopingvragen. Merijn Zeeman vindt echter niet dat daar een reden voor is.

Met zes ritzeges en meer dan zes minuten voorsprong op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard domineerde Tadej Pogacar de Tour. De Sloveen won voor het eerst sinds 2021 nog eens de Tour, de derde in zijn carrière.

Omdat de Sloveen zo dominant was, kreeg hij ook enkele vragen over doping. Zelf wuifde Pogacar het weg. "Waarom zou je iets nemen waarmee je je gezondheid en je hart op het spel zet? Dat zou super dom zijn."

Zeeman verdedigt Pogacar

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Visma-Lease a Bike, verdedigt de kersverse Tourwinnaar. "Het is wel grappig en dat bedoel ik cynisch", zegt hij bij De Telegraaf. Omdat Vingegaard vorig jaar dezelfde vragen kreeg.

"Het is onterecht", gaat Zeeman verder. "Laat duidelijk zijn dat het goed is dat er kritische vragen zijn van de media en dat we zelfkritisch zijn." Maar hij vindt niet dat er ongefundeerde beschuldigingen mogen zijn.

Zeeman vindt beschuldigingen, zoals die van Jack van Gelder, niet eerlijk. "Pogacar heeft de afgelopen vier maanden geleefd als een monnik met hoogtestages en de Giro en Tour gereden. Hij heeft keihard gewerkt, dat verdient respect.