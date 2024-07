Ambities van Van Aert en Evenepoel drukken nu ook de thuishaven van Wout stevig met de neus op de feiten

Het is niet anders, zullen ze ook in de thuishaven van Wout van Aert denken. Dat hij en Remco Evenepoel naar de Spelen gaan, heeft zo zijn gevolgen.

Vooral omdat de wieleractiviteiten op de Olympische Spelen er al heel snel na het einde van de Tour de France aankomen. Hierdoor is het voor de Natourcriteriums een huzarenstukje om toppers aan de start te krijgen, nog veel meer dan vorige jaren. Ook in Herentals, de thuishaven van Van Aert, zijn ze hiermee geconfronteerd.

Op donderdag 25 juli belooft het Natourcriterium opnieuw de climax te worden van Herentals Fietst. Dan wel zonder de lokale held en die andere Belgische klepper. Philippe Mariën van de organisatie haalt in Het Nieuwsblad en GvA aan dat Wout van Aert en Remco Evenepoel zaterdag al de olympische tijdrit rijden.

Ook geen Philipsen of Campenaerts

Zo weet u meteen ook de reden waarom die twee er in Herentals niet bij zullen zijn. Ook ander schoon Belgisch volk strikken bleek een supermoeilijke opgave. De organisatie had graag een Belgische ritwinnaar aan de start gezien, maar Philipsen had al toegezegd in Wateringen. Campenaerts geeft verstek wegens vermoeidheid.

Daar toont de organisatie alle begrip voor, al geeft het ook wel toe dat het 'Vocsnor' bijzonder graag aan de start had. Zo zal Arnaud De Lie de publiekstrekker uit eigen land moeten zijn. Wel zijn ze in Herentals verzekerd van enkele buitenlandse sprintkanonnen, door de aanwezigheid van Mark Cavendish en Biniam Girmay.

Aandacht voor record Cavendish

Er zal ook stilgestaan worden bij het feit dat Cavendish nu alleen recordhouder is in de Tour de France met 35 ritzeges.