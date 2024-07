Opvallend: Evenepoel lapt protocol aan zijn laars tijdens gesprek met koning Filip, Van Aert houdt er zich wel aan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op een dag ... ontmoet je de koning. Toch als je zoals Remco Evenepoel en Wout van Aert een medaille pakt op de Olympische Spelen.

Dat Evenepoel en Van Aert de koning ontmoetten, kon u eerder al lezen op Wielerkrant. In de 'Medal Shuttle' van HLN zijn de Belgische medaillewinnaars daar nog dieper op ingegaan. Remco Evenepoel wist daar wel iets te verklappen. Namelijk dat hij zich niet had gehouden aan het protocol dat iedereen normaal dient te volgen.

"Ik heb continu vragen gesteld, terwijl dat eigenlijk niet mag", lacht Evenepoel. "Hebt u zich geamuseerd? Was het tof? Bent u fier op ons? En hij antwoordde er ook op." Koning Filip maakte er dus duidelijk geen punt van op een dag dat alle aandacht naar de topprestaties van de Belgische wielrenners verdiende te gaan.

Wout van Aert op de hoogte

Lang niet iedereen weet ook wat zo'n protocol inhoudt. Wout van Aert was er duidelijk wel van op de hoogte dat er eigenlijk geen vragen mochten gesteld worden. "Ik zat er wel heel hard mee in mijn hoofd dat ik hen niets mocht vragen", geeft Van Aert toe. "Het was hoe dan ook een heel aangename kennismaking."

Beide wielrenners zullen dus positieve herinneringen overhouden aan het koninklijk onderonsje. Niet enkel koning Filip, maar ook koningin Mathilde was in Parijs aanwezig om Evenepoel en Van Aert aan te moedigen. Op de beelden viel op hoe fanatiek ze aan het supporteren waren voor de Belgen. Het mondde uit in een droomscenario.

Medailleoogst al niet min dankzij Remco en Wout

Dat de eerste dag na de officiële openingsceremonie al twee medailles zou opleveren, dat hadden Filip en Mathilde wellicht ook niet gedacht.