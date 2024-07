Niet onbelangrijk in olympische wegrit: voordeel voor Van Aert, Van der Poel en Evenepoel in het nadeel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net als bij andere kampioenschappen staan er geen merkenploegen aan de start van de olympische wegrit, maar wel landenteams. Toch kunnen ploegmaats een rol spelen op de Spelen.

België komt met Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven aan de start van de olympische wegrit. Van Aert en Benoot rijden voor Visma-Lease a Bike, Evenepoel voor Soudal Quick-Step en Stuyven voor Lidl-Trek.

Die ploegbelangen moeten tijdens de olympische wegrit dus even aan de kant geschoven worden. Toch kunnen ze op een bepaald moment wel meespelen. Zo hebben Stuyven en Van Aert heel wat ploegmaats bij andere landen.

Lidl-Trek, de ploeg van Stuyven, spant de kroon met negen vertegenwoordigers. Denen Pedersen en Skjelmose, Hoole (Nederland), Skujins (Letland), Kirsch (Luxemburg), Vacek (Tsjechië), Gibbons (Zuid-Afrika) en Soderqvist (Zweden).

Van der Poel en Evenepoel hebben weinig ploegmaats

Visma-Lease a Bike staat naast Van Aert en Benoot nog met vijf rennners aan de start: Van Baarle (Nederland), Tratnik (Slovenië), Valter (Hongarije), Laporte (Frankrijk) en Jorgenson (VS). Bijna allemaal kopmannen.

Opvallend is dat Remco Evenepoel enkel Julian Alaphilippe als ploegmaat in koers heeft, Mathieu van der Poel is zelfs de enige vertegenwoordiger van Alpecin-Deceuninck en heeft met Van Baarle en Hoole ook maar twee Nederlandse ploegmaats.