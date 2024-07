Mathieu van der Poel mag één grote vrees opbergen, maar moet vechten tegen sterke concurrentie én de geschiedenis

Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij voor Mathieu van der Poel. Is hij de concurrentie straks de baas in Parijs? Het is tijd om eens vooruit te blikken naar die olympische wegrit en te schetsen hoe de topfavoriet er voor staat.

Want dat is Mathieu van der Poel toch wel: favoriet nummer 1. Als je zoals hij het tot een kunst verheven hebt om er steeds te staan op de zelf aangeduide grote afspraken, is het logisch dat alle tegenstanders naar hem kijken. In die optiek is het al een stukje vechten tegen de geschiedenis, maar dat is op een andere manier ook nog zo.

Hierover later meer. Laten we het even van de positieve kant bekijken. Van der Poel heeft verschillende ervaringen met kampioenschappen. Zijn meest negatieve was natuurlijk het WK van 2022 in Australië, met zelfs enkele uren in de cel. Een gevolg van tienermeisjes die zijn nachtrust verstoorden en de reactie van Mathieu hierop.

Geen rampscenario voor Van der Poel

Een dergelijk scenario hoeft hij dit keer niet te vrezen. De Nederlandse federatie legt de renners-en rensters te slapen in een hotel buiten Parijs, aan een bos. Daar is niet enkel een goede nachtrust gegarandeerd, maar kan ook in een heel ontspannen sfeer getraind worden. Hier zijn voornamelijk positieve geluiden over te horen.

We mogen ons dus aan een frisse Mathieu van der Poel verwachten. Dat zal ook nodig zijn, want de concurrentie is niet min. Remco Evenepoel is in zijn huidige vorm misschien zijn belangrijkste belager. België kan ook mikken op Van Aert, bij wie het vertrouwen zal zijn toegenomen, of zelfs de in de Tour sterk rijdende Stuyven.

Pedersen en Girmay als outsiders

Al zal voor die laatste toch wel alles in de juiste plooi moeten vallen. Het lijkt ook wel een koers voor Mads Pedersen. Bij de Deen is het vooral de vraag hoe snel hij is kunneh herstellen van de in de Tour de France opgelopen blessures. Voor Girmay werd diezelfde Tour een sprookje. In Eritrea dromen ze van een nieuw sprookje.

Dit zijn de namen die Van der Poel in de gaten zal houden, maar op de Spelen duikt regelmatig een verrassing op. Het parcours in Rio ging te zwaar zijn voor Van Avermaet, maar hij won wél. Carapaz was niet bepaald de beste eendagsrenner, tot hij voorop bleef in Tokio. Zal Van der Poel kunnen afrekenen met de geschiedenis?