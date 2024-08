Mathieu van der Poel geeft zijn ongezouten mening over de olympische tijdritzege van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel stond na zijn olympische tijdritzege te pronken met zijn gouden medaille. Mathieu van der Poel kan voor de prestatie van Evenepoel alleen maar enorm veel respect opbrengen.

Aan de start van de tijdrit was er geen spoor van Mathieu van der Poel zelf. Die legt al zijn eieren in één mandje: dat van de wegrit. Van der Poel is dan ook geen specialist in het tijdrijden, al kan hij mits een goede dag af en toe wel een scherpe tijd neerzetten in het werk tegen de klok. De Spelen dienen natuurlijk niet om te experimenteren.

Sowieso kunnen zijn capaciteiten op dat vlak niet vergeleken worden met die van Remco Evenepoel. Dat de Belg zich tot olympisch kampioen tijdrijden kroonde, is Van der Poel zeker niet ontgaan. Dat heeft de Nederlandse kopman voor de wegrit van zaterdag gezegd in een video-interview met het Algemeen Dagblad.

Van der Poel vindt prestatie Evenepoel straf

"Ik heb wel naar de olympische tijdrit gekeken. Dat was een straffe prestatie van Remco Evenepoel", is hij vol lof voor één van de mannen die komend weekend tot zijn belangrijkste concurrenten behoren. Nu is het ook niet zo dat niemand in de wierelwereld de zege van Evenepoel zag aankomen. "Voor mij was dat niet echt een verrassing."

© photonews

Nochtans schoof de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout vooraf Ganna en Tarling naar voren als topfavorieten, omdat die zich specifiek op de tijdrit hadden kunnen voorbereiden. Het is gebleken dat zij ondertussen toch een trapje onder Remco Evenepoel staan. "Voor mij is hij de beste tijdrijder ter wereld."

Van der Poel twijfelde niet aan vorm Evenepoel

Het was alleen de vraag hoe fris hij aan de start zou komen na zijn deelname aan de Tour de France. "Toen hij de Vuelta won, heeft hij ook al getoond dat hij na een grote ronde die vorm kan aanhouden."