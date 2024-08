Meer dan hoog tijd: het is niet langer enkel de grote Van Aert en Evenepoel-show in de omgeving van Parijs

Tot dusver is het toch zowat de grote Van Aert en Evenepoel-show geweest in Parijs. Logisch, aangezien zij de eerste Belgische medailles veroverden.

Dat gebeurde dan ook nog eens op de eerste dag na de officiële openingsceremonie van de Olympische Spelen. Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn niet alleen de mannen die in de tijdrit voor medailles zorgden, het zijn ook de kopmannen voor België in de wegrit. Haast alle aandacht was de laatste dagen voor hen.

Het merendeel van die aandacht zullen ze blijven opeisen, maar op hun eentje zullen ze niet naar de olympische titel kunnen knallen. Ze zullen ploegmaats Jasper Stuyven en Tiesj Benoot meer dan nodig hebben. Op dat vlak is er goed nieuws: beelden van Sporza tonen aan dat de Belgische wielerploeg compleet is.

Stuyven en Benoot vervoegen het team

Ook Stuyven en Benoot hebben de verplaatsing naar Frankrijk gemaakt en zijn daar meteen op de fiets gesprongen voor een verkenning van de heuvelzone. Die ligt nog voor de lokale ronde in Parijs. Een scenario dat de Belgen zeker willen vermijden, is dat ze vroeg in de koers reeds achter de feiten moeten aanhollen.

In die optiek zullen Stuyven en Benoot enorm belangrijk zijn. In een koers met wel heel kleine ploegen en weinig deelnemers kan het misschien wel eens vroeg ontploffen. Aan hen om er voor te zorgen dat Van Aert en Evenepoel nog alle kansen hebben op een olympische medaille wanneer ze de finale aanvatten.

Wout en Remco misschien niet enige kanshebbers

Wie weet komt één van de helpers ook wel in aanmerking voor een medaille, als alle puzzelstukjes op de juiste plaats vallen. Het is alleszins een goede zaak dat ze die verkenning van de heuvelzone met hun vieren konden afwerken. Die mening is ongetwijfeld ook Sven Vanthourenhout toegedaan, die volgde in de wagen.