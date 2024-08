Zet Evenepoel de Ronde van Vlaanderen op zijn kop? Van Hooydonck voorspelt vuurwerk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel maakt volgend jaar ook een doel van het klassieke voorjaar. Nathan Van Hooydonck ziet Evenepoel opnieuw veel indruk maken.

Remco Evenepoel is aan zijn zesde profjaar bezig, maar heeft zich behalve aan de heuvelklassiekers nog niet aan het klassieke voorjaar gewaagd. Er waren natuurlijk wel zijn twee zeges in Luik-Bastenaken-Luik.

Ook in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl stond Evenepoel al eens aan de start, maar koersen zoals Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, de E3 Saxo Classic of de Ronde van Vlaanderen reed Evenepoel nog niet.

Valt Evenepoel van ver aan in de Ronde?

Daar moet in 2025 verandering in komen, Patrick Lefevere onthulde dat Evenepoel Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen zal rijden. Vooral die laatste koers is de laatste jaren steeds meer het terrein van klimmers zoals Evenepoel geworden.

Al zal Evenepoel ook wel ervaring missen en wat moeite hebben met positioneren voor belangrijke beklimmingen. Nathan Van Hooydonck voorspelt dat Evenepoel dat makkelijk zal oplossen.

"Als hij zich niet goed kan positioneren en hij heeft een goede dag, dan demarreert hij gewoon op 100 kilometer van de streep", zegt Van Hooydonck in de podcast Derailleur. "Als ik zijn capaciteiten zou hebben, zou ik dat ook doen. Dat is gewoon de beste tactiek."