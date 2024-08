Remco Evenepoel heeft een opvolger, sportliefhebbend België reageert op verschillende manieren: "Historisch"

Evenepoel was sinds zijn tijdritzege op de Spelen de enige olympiër die dit jaar goud had veroverd voor België. Tot vrijdagavond. Atlete Nafi Thiam is voor de derde keer op rij olympisch kampioene geworden in de zevenkamp. Evenepoel en Thiam kunnen samen het clubje 'olympische kampioenen van Parijs' oprichten.

Op sociale media wordt de overwinning van Thiam druk besproken en vaak wordt de nadruk gelegd op hoe goed zowel zij als Remco Evenepoel zijn in hun sport. Voor Knack-journalist Walter Pauli behoren Evenepoel en Thiam tot twee van de grootste figuren van de Olympische Spelen 2024. Een straffe maar niet onterechte uitspraak.

Lund Loïs vindt dan weer dat hel allemaal met een korreltje zout genomen moet worden en is van oordeel dat er toch maar een magere oogst is langs Belgische zijde. Er hadden inderdaad al meer medailles gepakt kunnen worden. Het wielrennen staat nog altijd in voor meer dan de helft van de Belgische medailles.

Daar is niet enkel Evenepoel verantwoordelijk voor met zijn twee gouden medailles, maar ook Van Aert, Van den Bossche en Kopecky. Michel Maus staat dan weer stil bij het financiële plaatje. Alleen als Evenepoel en Thiam in nog een ander nummer brons zouden kunnen scoren, verdienen ze evenveel als de Rode Duivels op het EK.

i love how belgium as a small country has won medals at the paris olympics in two historical ways, remco evenepoel as first male cyclist to win the road race and time trial at the same edition of the olympics and nafi thiam being the first ever 3x olympic champion in heptathlon