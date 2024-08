Toekomstig belangrijke ploegmaat van Wout van Aert in de klassiekers zegt waarom hij absoluut naar zijn ploeg wilde

Als Wout van Aert volgend jaar aan de klassiekers begint, zal hij een nieuwe, belangrijke ploegmaat aan zijn zijde hebben. Visma-Lease a Bike heeft Axel Zingle gehaald om zijn talent in de klassiekers te tonen.

Zo kan de 25-jarige Fransman, die in de Tour onder andere opviel door in een massasprint over het lichaam van de gevallen Mads Pedersen te springen, uiteraard van waarde zijn voor Van Aert. Het was voor Zingle uitkijken naar 1 augustus, want dat is elk jaar opnieuw de dag waarop de eerste wielertransfers aangekondigd mogen worden.

"Dat het nieuws bekend is, is niet echt een opluchting. In mijn hoofd was het al een hele tijd klaar. Het is natuurlijk goed nieuws. Het is fijn om het te kunnen aankondigen en hierover te kunnen praten. De opluchting zat in het nemen van de beslissing", verwoordt Zingle bij DirectVélo zijn intense emoties na de bekendmaking.

Zingle springt op de trein

Het is dus wel degelijk al een paar maanden geleden dat Zingle en Visma-Lease a Bike tot een akkoord kwamen. "Ik heb het contract vlak voor de Tour getekend. Ik kon naar verschillende teams, maar koersen in een topteam als dit is altijd mijn droom geweest." Dan is het kwestie van op de trein te springen als die passeert.

Ook al zitten de andere wielerploegen ook niet bepaald stil, Visma-Lease a Bike heeft dus nog altijd een zekere status. Die status kan ook helpen bij het aantrekken van de meer beloftevolle renners van het moment. "Visma-Lease a Bike genoot mijn voorkeur, ook al lagen er nog andere mooie projecten op tafel", legt Zingle uit.

Nog koersen voor Cofidis voor overstap naar Visma

Voor die overstap er komt gaat hij nog namens Cofidis onder meer aan de Canadese koersen en de Grote Prijs van Wallonië koersen. "Het is een druk programma, ik ga vaak koersen. De ploeg heeft UCI-punten nodig. Ze willen dat ik zo veel mogelijk punten scooor."