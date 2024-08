Fans Evenepoel nemen het niet voor lief: "Soms denk ik terug aan het feit dat hij enkele jaren geleden bijna dood was"

De fans van Remco Evenepoel koesteren dat ze hem kunnen vieren en hem bij zijn wedstrijden kunnen aanmoedigen. Hij is al wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden geweest, hij is nu dubbel olympisch kampioen. Tegelijkertijd is er het besef dat het heel anders had kunnen lopen.

De Grote Markt in Brussel liep niet helemaal vol voor de huldiging van de Belgische olympiërs, maar gezien de hitte was het toch nog een mooi aantal dat opdaagde. Onder hen ook een groot deel dat speciaal voor Remco Evenepoel naar de hoofdstad was afgezakt. Zijn fans steken hun bewondering niet onder stoelen of banken.

"Ik ben hier voor Remco, omdat ik zelf ook fiets", zei Niels aan VRT NWS. "De atleten verdienen dat hier veel volk staat. Remco Evenepoel en Nafi Thiam, dat zijn toch wel de twee helden", hield Pascal zich niet in. Hugo en Lise waren ook in Parijs naar de Spelen gaan kijken en ook Amber wilde het olympisch festijn niet missen.

Evenepoel graag geziene gast

De regionale zender Ring TV sprokkelde evenzeer reacties onder het publiek. "We zijn hier om Remco Evenepoel te begroeten. En ook Noor Vidts, die niet zo ver van bij ons woont", deelde een zekere Geert mee. "Remco en de anderen zullen wel voor ambiance zorgen", was de verwachting bij Tanja hooggespannen.

Het meest pakkende was nog wat Dries over Remco Evenepoel te zeggen had. "Dat is wel een topper, hé. Soms denk ik terug aan het feit dat hij enkele jaren geleden bijna dood was. Dat hij hier nu staat en zijn zegegebaar deed voor de Eiffeltoren, is fantastisch." Het is inderdaad om kippenvel van te krijgen als je erover nadenkt.

Evenepoel zet de toon

Het was een verwijzing naar zijn crash in Lombardije in 2020. Evenepoel is vier jaar later de man die de toon zet in een generatie die verre van ontgoochelt. "Het is de eerste keer in honderd jaar dat ze zoveel medailles halen. En dan is er nog iemand die twee medailles haalt en pakt Thiam haar derde gouden medaille op rij. Dat is toch straf."