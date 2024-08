Mathieu van der Poel zwaar onder de indruk van een collega: "Een fenomeen, iedereen weet hoe moeilijk dat is"

Mathieu van der Poel weet dat hij heus niet het enige fenomeen uit het wielrennen is. Zelfs in zijn eigen land is er nog een andere kanjer van formaat.

Als we in België het woord fenomeen horen, dan denken we tegenwoordig in de eerste plaats aan Remco Evenepoel. Ook bij onze noorderburen hebben ze wel enkele mannen die ongelooflijk hard met de fiets kunnen rijden. Van der Poel zelf natuurlijk, maar Nederland heeft ook nog andere ijzers in het vuur van de koers.

Zeker als je het wat breder trekt. Van der Poel is de beste Nederlandse wegwielrenner, Harrie Lavreysen de beste baanwielrenner. Waar Van der Poel in Parijs niet is in geslaagd, dat is Lavreysen wél gelukt: goud pakken. Sterker nog: Lavreysen deed het maar liefst drie keer. Een prestatie die bij Van der Poel bewondering oproept.

Van der Poel looft Lavreysen

Mathieu van der Poel heeft het bij BN DeStem over zijn landgenoot. "Een fenomeen, zijn prestaties spreken voor zich", blaast Van der Poel de loftrompet voor Lavreysen. "In een hele andere tak van de sport." Het is de enige discipline waar hij zich zelf niet aan waagt, maar Van der Poel heeft wel veel respect voor de baanwielrenners.

"Ze moeten vooral rustig blijven én explosief zijn. Op de grote momenten staat Harrie er altijd. Mooi om te zien... iedereen weet hoe moeilijk dat is", kan hij ook de vergelijking maken met de druk die hij zelf altijd voelt bij grote afspraken in het wegwielrennen. Na er maanden naar toe te leven zal hij die op de Spelen ook wel gevoeld hebben.

Van der Poel stuitte zelf op de Belgen

Al is dat niet meteen de reden waarom Van der Poel geen olympische medaille veroverde. Dat wijtte Van der Poel aan de tactiek van de Belgen.