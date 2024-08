Remco Evenepoel klaar om volledig viraal te gaan en zorgt voor een nieuw iconisch moment

Remco Evenepoel is een fenomeen. Niet enkel op de fiets, ook als maatschappelijk figuur. Viraal gaan hoort daar ook bij en Evenepoel zelf wakkert dat nog aan.

Dat deed hij al met een filmpje op TikTok waarin hij zijn twee gouden olympische medailles toont en ondertussen een befaamde uitspraak van Kanye West laat horen. "Iedereen wil weten wat ik zou doen als ik niet won. We zullen het nooit weten", zei de Amerikaanse rapper op de Grammys van 2005 na het winnen van een Grammy.

Wat als Evenepoel niet had gewonnen op de Olympische Spelen? We zullen het ook nooit weten. Evenepoel heeft wel de uitstraling om die boodschap te verkondigen. Het zijn precies dat type video's die wel eens heel vaak gedeeld worden en de hele wereld kunnen rondgaan. Een online Evenepoel-hype? We sluiten het niet uit.

Evenepoel komt met iets bijzonder

Het ene iconische moment is nog niet achter de rug of daar is het andere al. Bij de huldiging van de Belgische olympiërs aan de Grote Markt in Brussel waren heel wat mensen opgedaagd voor Remco Evenepoel. Die werden zeker niet teleurgesteld, want hij verscheen met zijn twee medailles en had iets bijzonder in gedachten.

Van op het balkon van het stadhuis gaf Evenepoel een toespraak. Het meest opvallende moment kwam aan het einde van die korte speech. "Ik kan maar één ding doen om dit af te ronden en dat is dit", zei Evenepoel, waarna hij overging tot een 'mic drop', het laten vallen van de microfoon om aan te geven dat het er op zit.

De 'mic drop' van Evenepoel

Een 'mic drop' staat bekend als een indrukwekkende manier om een speech, optreden of een event af te sluiten. Ook dat kan Remco Evenepoel nu op zijn cv zetten.