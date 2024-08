Tim Wellens heeft een slechte zaak gedaan en dat heeft te maken met de etappe die door Thibau Nys gewonnen werd

Tim Wellens heeft net een tijdritzege achter de rug. Nadat Thibau Nys al knap opende is het een tweede sterk Belgisch nummer in de Ronde van Polen. Toch heeft Wellens ook al een slechte zaak gedaan.

Tim Wellens is echt wel iemand die in korte rittenkoersen het klassement mag ambiëren. In principe valt de Ronde van Polen ook in die categorie met wedstrijden waar hij met klassementsambities naartoe kan trekken. Zijn tijdritzege verandert niets aan het feit dat Wellens door die doelstelling nu al een kruis moet maken.

"Neen, dat gaat niet meer gebeuren", sluit de Belg van UAE in Het Laatste Nieuws volledig uit dat hij zich nog tot eindwinnaar van de Ronde van Polen kan kronen. "Helaas heb ik maandag veel tijd verloren door een crash." Thibau Nys vierde die dag met een knap eindschot, Tim Wellens kwam pas 1'12" na hem over de streep.

Wellens legt hoop bij ploegmaats

De andere favorieten zaten vooraan wel min of meer in de buurt. Wellens kan het klassement dus wel vergeten. Geen erg voor zijn ploeg UAE, want dat heeft nog andere ijzers in het vuur. Wellens verklaarde dan ook dat hij hoopt op een eindzege van Majka of Ulissi, maar hij is zich bewust van het gevaar met de naam Vingegaard.

Dat neemt niet weg dat het heel knap is dat onze landgenoot zelf de maat nam van Vingegaard op de tweede dag van deze rittenkoers. Investeren in het tijdrijden loont. "Dat ga ik blijven doen. In functie van de kleinere rondjes. In die koersen bepaalt de tijdrit vaak het klassement. In de Renewi Tour zal dat waarschinlijk ook zo zijn."

Wellens beseft belang sterke tijdrit

"Dat zijn wedstrijden waarin ik ambitie heb en dus heb ik een sterke tijdrit nodig", besluit de man die dit jaar in Binche naar de Belgische tijdrittitel knalde.