Cian Uijtdebroeks beperkt de schade in openingstijdrit Vuelta en onthult zijn andere aanpak

Cian Uijtdebroeks heeft het in de openingstijdrit van de Vuelta degelijk gedaan. Uijtdebroeks werd 46ste op net geen 45 seconden van winnaar Brandon McNulty.

De tijdrit is het zwakke punt van Cian Uijtdebroeks, het was dus uitkijken hoeveel tijd hij al zou verliezen in de eerste etappe van de Vuelta. Na verlies bleef dus beperkt, met een halve minuut verlies op Roglic.

"Ik had mij voorgenomen om niet naar mijn metertje te kijken en puur op gevoel te rijden", zei Uijtdebroeks achteraf bij HLN. "In Burgos was mijn tijdrit niet goed na mijn valpartij en ben ik ingestort door de waarden te rijden die ik normaal aankan."

Uijtdebroeks tevreden over tijdrit Vuelta

Nu pakte Uijtdebroeks het dus anders aan, ook op aanraden van zijn ploeg Visma-Lease a Bike. "Het was zoals bij de jeugd. Ze zeiden dat ik me moest amuseren en op mijn gevoel moest rijden. En dat voelde inderdaad veel beter."

Uijtdebroeks deelde goed in en kon naar het einde toe ook nog wat versnellen. "Al bij al ben ik wel tevreden", zei Uijtdebroeks. "In het begin keek ik toch op mijn metertje, omdat ik eraan verslaafd ben, maar daarna heb ik mezelf toch kunnen bedwingen."

In deze Vuelta zit er nog één tijdrit, op de allerlaatste dag. Dan moeten de renners in en rond Madrid zo'n 24,6 kilometer afleggen. Voor Uijtdebroeks wordt dat opnieuw een uitdaging om niet te veel tijd te verliezen.