Merlier krijgt er stevig van langs na sleutelbeenbreuk Groenewegen: "Mag dit seizoen niet meer koersen"

Tim Merlier reed in de openingsetappe van de Renewi Tour Dylan Groenewegen onderuit. De Nederlandse kampioen kreeg een stevig verdict.

Tim Merlier dacht dat hij zeker was van de vierde plaats in de eerste etappe van de Renewi Tour, maar zag plots Dylan Groenewegen naast zich opduiken. Merlier jumpte nog, maar week daarbij af naar rechts en veroorzaakte een val.

Voor Groenewegen is de balans zwaar. De Nederlandse kampioen heeft zijn sleutelbeen gebroken. "Het ziet ernaar uit dat hij de komende dagen een operatie moet ondergaan", zegt zijn ploeg Jayco-AlUla.

Merlier krijgt stevige kritiek

Tim Merlier verloor zijn vierde plaats, maar hij kan wellicht wel starten in de tweede etappe. Toch krijgt Merlier ook heel wat kritiek voor zijn actie, onder meer in de Lanterne Rouge Cycling Podcast. "Dit is een van de ergste manoeuvres die ik dit jaar heb gezien", zei Patrick Broe.

"Dit is niet iets wat je oplost met een gele kaart, hij zou de rest van het seizoen niet meer mogen koersen. Om zo schaamteloos van je lijn af te wijken en een val te veroorzaken aan 65 km/u. Dat is compleet onaanvaardbaar."

"Dit is erger dan een elleboog, een kopstoot of lichtjes van je lijn afwijken. Hij doet Groenewegen gewoon vallen en moet naar huis. En dan gaat hij ook nog klagen dat het de fout van Groenewegen is", besloot Broe.