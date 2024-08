Segaert legt uit waarom hij EK tijdrijden niet rijdt ondanks afwezigheid van Evenepoel en andere toppers

Alec Segaert imponeerde in de tijdrit in de Renewi Tour. Toch rijdt hij volgende maand niet het EK tijdrijden voor profs.

Alec Segaert deed het vandaag in de tijdrit van de Renewi Tour stukken beter dan die andere West-Vlaming Yves Lampaert. Die laatste rijdt het EK tijdrijden voor profs, maar Segaert niet.

Vreemd, zeker omdat er bij de profs wel de nodige kansen zijn om een medaille te pakken, zeker nu specialisten als Remco Evenepoel, Joshua Tarling, Wout van Aert en wellicht ook Filippo Ganna passen.

“Het is vooral het WK bij de beloften dat ik wil winnen. Dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Het EK is dan een goede voorbereiding om de tegenstand al eens in te schatten”, vertelt hij aan WielerFlits.

“En in België mijn titel verlengen zou heel mooi zijn. Het was op voorhand wel een optie om bij de profs te rijden, maar doordat ik bij de beloften wil winnen op het WK, lijkt het mij een logische keuze om hetzelfde te doen op het EK."

Segaert houdt dan ook voet bij stuk, zo geeft de renner uit Lendelede nog mee. Hij gaat last minute geen wijzigingen meer doorvoeren in de gemaakte planning.