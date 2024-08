Trainer Van Aert lanceert nieuw masterplan: zo wil Visma-Lease a Bike in de toekomst Pogacar weer kloppen

Visma-Lease a Bike bewees in het verleden het te kunnen halen van Tadej Pogacar. Alleen heeft de Sloveen in de Tour van 2024 de 'Beehives' er wel flink van langs gegeven. Visma-Lease a Bike blijft niet zomaar bij de pakken zitten.

Een belangrijke rol om de remonte in te luiden is weggelegd voor Mathieu Heijboer, de coach van Wout van Aert. Die geeft aan VELO dan ook zijn analyse. "Het is duidelijk dat UAE ons om welke reden dan ook dit jaar is voorbijgestoken. Vorig jaar hadden we de bovenhand, maar dat blijft niet altijd duren", beseft de Nederlander.

"De top bereiken is één ding, aan de top blijven is nog veel moeilijker. Die opvatting zit in ons DNA." Ze zijn bij Visma-Lease a Bike dus niet helemaal verrast door de huidige situatie. "We kijken zeer kritisch naar wat we dit jaar gedaan hebben. We bouwen al aan de visie voor 2025." Dat zal nodig zijn om Pogacar te kunnen kloppen.

Eén van de vaststellingen is dat UAE meer is dan enkel zijn superkopman. "De tweede lijn is heel sterk, dat is één van de sterkste punten in de ploeg van UAE. Wij hebben ook grote kampioenen en jongens die er nog zitten aan te komen, maar niet zoals zij." Dat wordt gecounterd door Campenaerts en Simon Yates aan te trekken.

"Wij zijn in staat om ervaren renners nog beter te maken", schetst Heijboer de weg naar succes is. "Het potentieel van Jorgenson is er uitgekomen. Achter het aantrekken van Yates zit dezelfde gedachte. Omdat we met Vingegaard toewerken naar specifieke koersen, kunnen Matteo en Simon elders resultaten neerzetten."

De reden waarom Heijboer zo zijn stempel zal drukken op het Visma-Lease a Bike van 2025, is ook omdat Merijn Zeeman eind dit jaar vertrekt. "We zullen hem missen, maar ondernemen al stappen om ook zonder hem aan de slag te kunnen."