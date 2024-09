Analist schuwt de mooie woorden niet over Belg: "Hij ging achter Pogacar aan, aan geweldig jaar bezig"

Wout van Aert zal er niet bij zijn op het EK in Limburg en op het WK in Zürich. En dus is Evenepoel zeker voor het WK de (enige) echte kopman. Wie moet er met hem mee naar Zwitserland? Marc Sergeant laat zich uit over de zaak.

Op het WK in Zürich wordt Remco Evenepoel dé uitgesproken favoriet bij de Belgische nationale ploeg na het uitvallen van Wout van Aert. En dus moet de jonge Belgische Olympische kampioen knopen helpen doorhakken.

Marc Sergeant heeft verder veel lof voor een aantal van de mogelijke ploegmaats van Remco Evenepoel op het wereldkampioenschap. Dat geeft hij dan ook zeer duidelijk aan.

"Maxim Van Gils is aan een geweldig jaar bezig, ook al zagen we hem na de Tour wat minder. In de Strade Bianche ging hij achter Pogacar aan. Op een parcours zoals in Zürich hebben we hem nodig."

Ook lof voor Hermans

"Hij heeft intussen ook genoeg ervaring en dit is voor hem een goede leerschool voor eventuele wereldkampioenschappen in de toekomst", aldus Marc Sergeant in Het Nieuwsblad.

En ook voor Quinten Hermans is er veel lof: "Hij is aan een zeer goede Ronde van Spanje bezig. Hij had zelfs een rit kunnen winnen. Hij was er ook bij twee jaar geleden in Australië en had daar een belangrijk aandeel in de regenboogtrui van Evenepoel. Dat gaat ook Remco niet ontgaan zijn."