Eindelijk ook een beetje goed nieuws voor Wout van Aert

Wout van Aert kwam dinsdag zwaar ten val in de Vuelta. Hij liep een diepe snee aan de knie op.

Wout van Aert kwam deze week zwaar ten val in de Ronde van Spanje. Dat gebeurde in de afdaling van de Collado Llomeno. De renner voor hem miste een bocht en Van Aert kon een botsing met een rotswand niet meer verwijderen.

Onze landgenoot kroop nog eventjes op zijn fiets, maar al snel was duidelijk dat de verwondingen te erg waren om nog verder te koersen. Een fikse tegenvaller, want Van Aert had de punten- en bergtrui op dat moment in handen.

Hij werd naar het ziekenhuis van Santander gebracht. De volgende dag kwam hij terug naar België, waar hij tot vandaag in het ziekenhuis van Herentals moest verblijven.

De wonde kon niet meteen gehecht worden, omdat die te diep was. Dat is ondertussen wel gebeurd. Van Aert kreeg intraveneus de nodige antibiotica toegediend zodat de wonde niet zou ontsteken.

Ondertussen is onze landgenoot terug thuis bij zijn vrouw Sarah en de kindjes. Eerder deze week liet Van Aert al weten dat hij dit seizoen niet meer in actie komt en het EK en WK noodgedwongen moet schrappen. Mentaal was dat een fikse domper.