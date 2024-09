Ervaren rot is niet blij met missen WK-selectie: "Zijn er in de selectie die minder kunnen dan mij op dit parcours"

In ons land is het nog even wachten op de WK-selectie, want dinsdag worden de laatste knopen doorgehakt. In andere landen is er wél al een selectie. En niet iedereen is daar even blij mee, zo blijkt.

Op het WK in Zürich zal de wegrit gereden worden op 29 september. De selectie van de Belgen wordt op dinsdag bekendgemaakt, bij Nederland is er ondertussen al een knoop doorgehakt. Kopman wordt uiteraard Mathieu van der Poel. Verder koos Koos Moerenhout voor Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Bart Lemmen, Sam Oomen, Frank van den Broek, Oscar Riesebeek en Daan Hoole. Niet op de lijst? Wout Poels. De 36-jarige ervaringsdeskundige werd eerder dit jaar ook al eens thuisgelaten door zijn ploeg voor de Giro en moet dus een nieuwe domper incasseren. Beter uit de voeten dan anderen? "Ik wilde geen beschermde status, dus het kan er niet aan liggen dat alles op Mathieu wordt gezet. Ik keek er enorm naar uit om nog eens in het oranje te rijden." Want de Nederlander snapt er niets van tegenover Wielerflits: "Op dit parcours met zoveel hoogtemeters kan ik beter uit de voeten dan een aantal jongens die nu wel in de selectie zitten."