'Jonas Vingegaard verrast en mikt op deze koers in 2025'

Jonas Vingegaard is ondertussen tweevoudig winnaar van de Tour de France. Hij werd er ook al twee keer tweede. In het verleden reed hij ook al twee keer de Vuelta a Espana, voor 2025 wordt alles misschien wel over een andere boeg gegooid.

Jonas Vingegaard reed nog nooit de Giro d'Italia. En daar zou misschien wel eens verandering in kunnen gaan komen, want de Deense wielrenner zou op de Giro mikken voor 2025. Hij wil het eens over een andere boeg gooien volgens Het Laatste Nieuws. Zijn team Visma - Lease a Bike zal bekijken of een en ander in de plannen kan passen en of de Giro 2025 echt haalbaar is of kan zijn voor Vingegaard. © photonews Dat Tadej Pogacar dit jaar de dubbel Giro - Tour met brio wist te volmaken, zou ook voor Vingegaard een extra incentive kunnen zijn om te laten zien dat hij dat ook kan. Duidelijkheid is er wel nog niet in de zaak. Eerste keer Giro? De 27-jarige renner heeft al een aardig palmares bij elkaar gefietst. Twee keer de Tour de France, een keertje het bollenklassement, zes ritten in zes grote rondes, de Dauphiné en de Ronde van het Baskenland won hij al allemaal. Mogelijk wil hij met de Giro nog een extra leemte op zijn palmares opvullen, al zal ook nog af te wachten zijn wie zijn concurrenten worden. Gaat Tadej Pogacar zijn titel verdedigen in Italië bijvoorbeeld?